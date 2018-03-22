Госдума Россия намерена лишить аккредитации СМИ, которые объявили бойкот из-за скандала вокруг заявлений депутата Леонила Слуцкого (ЛДПР).

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает "Медуза".

"Решение ряда СМИ отозвать своих журналистов из Госдумы в связи с делом депутата Леонида Слуцкого означает, что они будут лишены аккредитации", - сказал Володин.

Решение о бойкоте Госдумы Володин назвал правом редакций.

Скандал со Слуцким начался в феврале этого года. Тогда корреспондент "Дождя" Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала о домогательствах депутата к работающим в Госдуме журналисткам. Жириновский ответил, что слышит об этом впервые, но проверит информацию. После эфира на сайте "Дождя" появился материал с анонимными рассказами троих журналисток о домогательствах Слуцкого.

21 марта комиссия Госдумы России по вопросам депутатской этики в закрытом режиме рассмотрела жалобы журналисток в отношении домогательств со стороны депутата Леонида Слуцкого. Руководитель комиссии Отари Аршба сообщил, что комиссия не нашла "поведенческих нарушений", но девушки могут обратиться в правоохранительные органы.

Накануне об отзыве журналистов из Госдумы заявил медиахолдинг РБК.