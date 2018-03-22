"Эхо Москвы" отзывает журналистов из Госдумы из-за скандала с домогательствами
Вслед за РБК , "Дождем" и "Коммерсантом" "Эхо Москвы" отзывает журналисток из Госдумы из-за сексуальных домогательств.
Об этом сообщают "Ведомости".
Главред радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что "Эхо Москвы" отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением парламентской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в сексуальных домогательствах.
"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - сообщил Венедиктов.
Он также подтвердил решение о прекращении взаимодействия редакции со Слуцким.
Напомним, что комиссия Госдумы России по вопросам депутатской этики в закрытом режиме рассмотрела жалобы журналисток в отношении домогательств депутата Леонида Слуцкого (ЛДПР).
Ранее "Страна" писала, что известно о сексдомогательствах в украинской политике.