Вслед за РБК , "Дождем" и "Коммерсантом" "Эхо Москвы" отзывает журналисток из Госдумы из-за сексуальных домогательств.

Об этом сообщают "Ведомости".

Главред радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что "Эхо Москвы" отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением парламентской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в сексуальных домогательствах.

"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - сообщил Венедиктов.

Он также подтвердил решение о прекращении взаимодействия редакции со Слуцким.

Напомним, что комиссия Госдумы России по вопросам депутатской этики в закрытом режиме рассмотрела жалобы журналисток в отношении домогательств депутата Леонида Слуцкого (ЛДПР).

Ранее "Страна" писала, что известно о сексдомогательствах в украинской политике.