В горах Карпат спасатели помогли двум заблудившимся туристам-иностранцам.

Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, пишет УНИАН.

Вечером 21 марта спасатели Верховинского района получили сообщение о том, что во время спуска с горы Поп Иван до села Дземброня, вблизи горы Смотрич заблудились двое туристов: поляк, 1992 года рождения, и 24-летняя испанка.

"В 20:20 на склоне горы Ушастый камень спасатели нашли туристов в удовлетворительном состоянии. Их провели к полонине Смотрич, где совместно со спасателями группа временно остановилась для передышки и ночлега в приспособленной для пребывания людей деревянной "колыбе", - говорится в сообщении.

Сегодня утром, 22 марта туристов провели с полонины Смотрич до села Дземброня Верховинского района.

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