В Харькове облпрокуратура направила в Киевский районный суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, которого подозревают в захвате девяти заложников в помещении "Укрпочты" 30 декабря.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 УК Украины (захват и удержание лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств).

В ходе досудебного расследования суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого, результаты которой показали, что подследственный хроническими психическими заболеваниями не страдает. На момент инкриминируемых ему преступлений он мог осознавать свои действия и руководить ими. Применении мер принудительного медицинского характера не требуется.

Подследственному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 30 декабря 2017 года в Харькове около 15:00 мужчина в маске захватил отделение "Укрпочты", в котором находились трое сотрудников и шестеро посетителей (среди них было двое детей).

Также мы сообщали, что в Харькове наградили заложников, которые открыли дверь полиции, освобождавшей "Укрпочту".