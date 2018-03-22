Рада начала решать вопрос по Савченко. Луценко на трибуне, Надежда - прямо перед ним
В четверг, 22 марта, Верховная Рада приступила к рассмотрению снятия неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота.
Перед этим депутаты проголосовали и отменили перерыв, запланированный на 12:00. "За" отмену перерыва проголосовали 234 депутата в зале.
То есть вопрос о привлечение к уголовной ответственности, задержании и арест народного депутата Надежды Савченко будут рассматривать без перерыва.
Генеральный прокурор с трибуны зачитывает обвинения в адрес Савченко, на стоит прямо перед ним, передает корреспондент "Страны" из Рады.
Фото: Страна
Фото: Ольга Червакова
Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж, как в Раде снимают неприкосновенность с Надежды Савченко.
Как сообщала "Страна", Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.