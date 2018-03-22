В четверг, 22 марта, Верховная Рада приступила к рассмотрению снятия неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота.

Перед этим депутаты проголосовали и отменили перерыв, запланированный на 12:00. "За" отмену перерыва проголосовали 234 депутата в зале.

То есть вопрос о привлечение к уголовной ответственности, задержании и арест народного депутата Надежды Савченко будут рассматривать без перерыва.

Генеральный прокурор с трибуны зачитывает обвинения в адрес Савченко, на стоит прямо перед ним, передает корреспондент "Страны" из Рады.

Фото: Страна

Фото: Ольга Червакова

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж, как в Раде снимают неприкосновенность с Надежды Савченко.

Как сообщала "Страна", Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.