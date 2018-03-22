Сегодня, 22 марта, националисты начали пикет здания Львовского городского совета. Участники акции требуют официального признания во Львове красно-черного флага, чтобы его вывешивали рядом с сине-желтым на госучреждениях. Об этом пишет УНН.

"Мы требуем от депутатов опомниться и принять сознательное решение. Красно-черный флаг должен висеть рядом с сине-желтым. Сегодня акция мирная, но если решение не примут, будем переходить к более радикальным действиям", - пригрозил руководитель "Правого сектора" во Львове Тарас Хамер.

К зданию горсовета вышли около сотни активистов. В эти минуты проходит сессия городского совета, где и должны рассматривать вопрос признания красно-черного флага.

Ранее "Страна" писала о том, что на городском совете Тернополя вывесили красно-черные флаги ОУН.

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