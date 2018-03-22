На админгранице с Крымом задержали даму-дезертира
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину-дезертира в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.
Она была объявлена в розыск военной прокуратурой. Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
Напомним, что в Украине объявили в розыск более 4 тысяч военных, которые изменили присяге в Крыму.
Как сообщала "Страна", в 2017 году в Украине было начато 468 уголовных производств по фактам дезертирства украинских военных. Это почти на 9% больше, чем в 2016 году.