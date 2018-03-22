Верховная Рада, 22 марта, ограничила действие так называемой "поправки Лозового". Теперь следователи смогут обращаться в местные суды, не обязательно по месту регистрации своего юрлица, с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовных производств, обысков, избрания меры пресечения.

Cоответствующий законопроект (№8151) о внесении изменений в УПК Украины, поддержали 256 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно законопроекту, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства, а также ходатайства следователя или прокурора о применении меры пресечения можно будет подавать в местный общий суд, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Обыски также будут проводиться на основании решения следственного судьи местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

Соответствующие изменения вносятся в ст.132, ст.184 и ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законом от 3 октября 2017 года о внесении изменений в ряд кодексов в рамках судебной реформы внесено ряд изменений в УПК, согласно которым указанные выше ходатайства следствия могут подаваться в исключительно в местные суды, в пределах территориальной юрисдикции которого находится (зарегистрирован) орган досудебного расследования, как юридическое лицо.

Ранее "Страна" сообщала, что от трупов до обысков. Почему ломают копья вокруг поправок в УПК и что они изменят на самом деле.

Также выдача санкций на обыск в Украине за 5 лет увеличилась в 45 раз.