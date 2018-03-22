Судебные власти предъявили экс-президенту Франции Николя Саркози обвинения в нарушениях при финансировании его предвыборной кампании, но не предоставили никаких вещественных доказательств.

Об этом Саркози заявил газете "le Figaro".

"Я обвинен без предъявления каких-либо материальных доказательств, а лишь по заявлениям Каддафи (покойного лидера Ливии - Прим.Ред.), его сына, его двоюродного брата, его пресс-секретаря, его бывшего премьер-министра и по заявлениям Зияда Такиеддина (французский предприниматель ливанского происхождения - Прим. Ред)", - сказал Саркози.

Саркози обвинил свергнутого и убитого бывшего лидера Ливии Каддафи и его семью в "клевете". Он также назвал ложными слова Такиеддина, который в 2016 году заявил, что был посредником при передаче денег от ливийской стороны для избирательной кампании Саркози.

"В течение 24 часов содержания под стражей я пытался показать, что все доказательства, которые используются для предъявления обвинений, не существовали в действительности", - добавил Саркози.

Накануне Саркози предъявили обвинения в "пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии ливийских госсредств". Однако до завершения рассмотрения этого дела Саркози останется на свободе, под судебным контролем.

На этой неделе экс-президент Франции был помещен под стражу для проведения допроса в офисе подразделения полиции, специализирующегося на борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями в Нантере. Но затем его отпустили, не прекратив следствие.

Ранее "Страна" сообщала, что Саркози предъявили обвинения в коррупции.

Также "Деньги дали не те люди". Телеведущий Познер рассказал про арест экс-президента Франции Саркози.