Стали известны подробности фабулы дела о предложенной взятке для главы Минздрава Ульяны Супрун, в рамках расследования которого в начале марта следственные действия проводились у отдельных представителей окружения главы Радикальной партии Олега Ляшко.

Предложение неправомерной выгоды в виде квартиры в новостройке города Вишневое Киевской области "Акварели" впервые было озвучено и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяне Супрун более года назад - 24 января 2017 года прямо в ее рабочем кабинете.

Как сообщается в решении Соломенского райсуда Киева, с таким "оффером" к министру обратился помощник-консультант главы Радикальной партии Олега Ляшко - депутат Чабановского сельсовета Александр Богачев 24 января 2017 года. Уже на следующий день после этого Супрун написала заявление в НАБУ, где сообщила о попытке ее подкупа. По ее обращению было открыто уголовное производство о предложении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.4 ст.369 УК Украины).

Согласно фабуле дела, в обмен на содействие в получении средств международных организаций для закупки магнитно-резонансного томографа и цифрового маммогрофа в Вишневскую горбольницу соратник Ляшко в сговоре с градоначальником Виневого Ильей Диковым пообещали ей однокомнатную квартиру на 5 этаже ЖК "Акварели" общей площадью в 44,56 м2. Оценочная стоимость такого жилья, как указано в судебных материалах, составляет около 490 тыс. грн.

"Переговорный процесс" между Супрун и "радикалами" растянулся на несколько месяцев. В конце января прошлого года на эту тему она общалась с Богачевым в собственном рабочем кабинете на улице Грушевского. Спустя три недели после этого диалог продолжился с вовлечением в него Дикова - эта встреча проходила в столичном ресторане "Катюша" на улице Ивана Мазепы.

Интересы и.о. министра здравоохранения в "бартере" представлял ее советник Станислав Грещишин. Летом прошлого года он приезжал в Вишневое смотреть на новостройку в "Акварелях". Тогда же Грещишин передал мэру Дикову копию своего паспорта и идентификационного кода для оформления квартиры.

После этого советник Супрун еще минимум три раза встречался с Диковым и Богачевым, обсуждая детали сделки. Все эти рандеву и общение Грещишина с "радикалами" проходили под контролем сотрудников Антикоррупционного бюро, с февраля прошлого года осуществлявшего негласные следственно-розыскные действия.

В конечном счете, 10 ноября 2017 года советнику и.о. министра были переданы экземпляры документов по оформлению квартиры - договор купли-продажи имущественных прав на жилплощадь между Грещишиным и застройщиком Вишневого (ООО "Акварели Девелопмент Холдинг"), договор купли-продажи дериватива с ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Миглиор", предварительный договор на оказания ряда коммунальных услуг по централизованному отоплению и прочим услугам ЖКХ.

Стоит напомнить, что Ульяна Супрун является одним из самых богатых членов правительства. На счетах ее семьи - миллионы долларов.

Ранее "Страна" писала, как помощник Ляшко пытался подкупить Ульяну Супрун жилплощадью. В окружении лидера Радикальной партии заявили, что таким образом Богачев пытался помочь людям и добиться поставки медоборудования в городскую клинику.

Сама и.о. главы Министерства здравоохранения подтвердила, что более года вместе со своим внештатным советником участвовала в следственных действиях, чтобы задокументировать процесс предложения ей неправомерной выгоды. По ее словам, мэр Диков и помощнки Ляшко предложили оформить на ее советника, который сыграл роль доверенного лица.