На регламентном комитете Верховной Рады, который перед голосованием в парламенте рассматривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности и ее аресте, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко и Владимир Рубан перевозили минометы с территории оккупированного Донбасса.

По словам главы ГПУ, Рубан и Савченко были уверены, что офицеры ВСУ и их подчиненные стали соучастниками госпереворота и делились своими показаниями.

Один из офицеров предоставил показания, что Савченко приехала с Рубаном в Бахмут и при общении сказала, что они планируют поехать на территорию оккупированного Донбасса. В связи с этим Рубан попросил купить им грузовой автобус и передал 8 500 долларов.

По словам Луценко, автобус был передан Савченко и Рубану, которые проехали на нем до КПВВ "Майорск". А перед отъездом Савченко якобы сообщила одному из офицеров ВСУ, что на обратной дороге они с Рубаном будут везти минометы и попросила помочь в прохождении контроля на КПВВ.

Далее офицер ВСУ встретил на КПВВ автобус марки Mercedes-Benz Sprinter с номерными знаками "АН 6034 ІВ". Савченко при этом находилась в грузовом отделении автомобиля.

Напомним, что Надежда Савченко пришла на регламентный комитет Верховной Рады, который перед голосованием в парламенте рассматривает представление ГПУ о снятии неприкосновенности и ее аресте. При этом подозреваемая в подготовке госпереворота и совершении теракта в Раде Савченко продемонстрировала какие гранаты носит в сумочке.

Как сообщала "Страна", Юрий Луценко заявил, что переговорщик Владимир Рубан планировал покушение на президента с помощью винтовки "Топаз".