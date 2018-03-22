Известный украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал свой следующий бой против Хорхе Линареса.

О этом сообщает ESPN.

"С нетерпением жду боя. Должен получиться невероятный поединок. Болельщики со всего мира ожидают этого. Спасибо моей Top Rank за то, что они смогли сделать для меня этот бой. Спасибо ESPN. С нетерпением жду 12 мая - предстоит дебют на главной сцене Madison Square Garden", - сказал Ломаченко.

Напомним, в своем последнем бою Ломаченко уверенно разобрался с Гильермо Ригондо в декабре.

Ранее "Страна" сообщала, что боксер Ломаченко рассказал, что его огорчает и что радует.

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