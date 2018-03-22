Экс-президента Франции Николя Саркози освободили из-под ареста после допроса, который длился более суток. Однако, политик до сих пор находится под следствием.

Об этом сообщает ВВС.

Саркози подозревают в "пассивной коррупции", незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств.

Напомним, Саркози задержали во Франции 20 марта. Возможны нарушения по финансированию избирательной кампании Саркози в 2007 году расследуют еще с 2013 года. В частности, его обвиняют получения денег от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. В августе 2017 года стало известно, что его также подозревают в получении взятки от Катара.

Ранее "Страна" сообщала, что Николя Саркози второй день держат под стражей во Франции, но на ночь отпускали домой.

Также Саркози подозревают во взятках от Катара ради ЧМ-2022.