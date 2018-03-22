Внефракционный нардеп Надежда Савченко просила помощи у офицеров ВСУ при подготовке терактов против высшего руководства страны.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания регламентного комитета Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ", - заявил Луценко.

По его данным, летом 2017 года Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО.

"Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", – сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде снимают неприкосновенность с Надежды Савченко. Онлайн-репортаж.

Также Савченко рассказала о секс-домогательствах начштаба военной части, где она служила.