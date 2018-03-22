Глава САП Назар Холодницкий не планирует уходить в отставку после того, как стало известно о прослушивающем устройстве в его кабинете. Однако не исключает такой возможности.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на свой источник.

"Его это все очень утомило, но так (в связи с последними событиями вокруг него) идти он не хочет", - сказал собеседник.

Он добавил, что Холодницкий может уйти с должности ближе к лету, когда все успокоится.

А также, что прослушивающее устройство, обнаруженное в кабинете Назара Холодницкого, ни на что не повлияет, поскольку там только нецензурные высказывания, а фактов коррупции нет.

Собеседник не сомневается, что в отношении руководства САП имеет место чистая провокация.

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушки.

Как сообщала "Страна", директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник опроверг информацию о прослушке в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.