В четверг 22 марта, пользователи Facebook столкнулись с проблемой загрузки сайта.

Об этом говорят данные сайта DownDetector.

Проблемы с доступом к Facebook наблюдаются у части пользователей соцсети из Украины. Также массовый сбой фиксируют пользователи Германии.

Судя по карте сбоев DownDetector, именно в Германии - сбой наиболее масштабный. На втором месте Украина.

В компании Facebook пока не прокомментировали причину и прогнозы по сегодняшнему сбою.

Фото: downdetector.com

Напомним, что разработчик нашел ВКонтакте уязвимость, которая позволяет читать чужую переписку.

Как сообщала "Страна", ранее появился список стран, где Telegram заблокирован или частично недоступен. Верховный суд 20 марта признал законным приказ ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram. Таким образом, иск основанного Павлом Дуровым мессенджера к ФСБ был отклонен.