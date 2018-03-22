В Киеве за эту зиму провалились под лед и погибли четыре человека
За зиму на льду в Киеве погибли четыре человека.
Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил командир Коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало.
"По статистике, спасатели киевского гарнизона на водоемах столицы спасли за зимний период 17 человек, которые попали в чрезвычайную ситуацию на льду, 4 человека погибли", – сказал он.
Причем спасатели напоминают, что с наступлением весны лед на водохранилище становится неоднородным: он состоит из прослоек. Ближе к берегу он толще, а к середине - тоньше.
Ранее "Страна" сообщала, что село под Киевом полностью затопило и сковало льдом. Видео спасения жителей.
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