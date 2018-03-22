В четверг, 22 марта, на заседании регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривает представление ГПУ на Надежду Савченко, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что переговорщик Владимир Рубан планировал покушение на президента с помощью винтовки "Топаз".

По его словам, в декабре Надежда Савченко и Владимир Рубан испытали оружие на полигоне. На Петра Порошенко Рубан предлагал напасть с помощью крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая производится в так называемой "ДНР" и пробивает броню.

Глава ГПУ заявил, что за передвижениями Рубана и Савченко на неподконтрольной территории следили по их телефонам. При этом было зафиксировано присутствие Савченко в первой поездке за оружием в ноябре 2017 года.

Генпрокурор пообещал предоставить множество видео во время доклада по Савченко сегодня в Раде. В частности, обсуждение планов свержения власти Рубаном и Савченко в воинской части в Хмельницком.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж с заседания комитета Верховной Рады, где обсуждают претензии Генпрокуратуры к нардепу Надежде Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота.

Ранее "Страна" спрогнозировала, как могут развиваться события по неприкосновенности и аресту Надежды Савче6ко в четверг, если дело таки дойдет до рассмотрения представлений.