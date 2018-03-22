Компания Cambridge Analytica, которую обвиняют в похищении данных 50 миллионов пользователей Facebook в время предвыборной кампании Донадьда Трампа, могла работать в 2004 и 2014 годах и в Украине.

Об этом сообщает ВВС.

Как узнали в своем расследовании журналисты канала Channel 4, компания Cambridge Analytica в своем международном портфолио не скрывает успешную работу во время избирательных кампаний, в частности ее подразделение могло работать в Украине.

Журналисты смогли найти на сайте компании информацию об участии в около 200 избирательных кампаниях на пяти континентах.

Сама компания отрицает любую противоправную деятельность.



Cambridge Analytica работает с 2013 года и специализируется на анализе информации из социальных сетей. Однако ее материнская компания Strategic Communications Laboratories (SCL) работала еще с 90-х годов.

Судя по сайту компании, она имела несколько проектов в Украине.

Самое раннее упоминание - о президентских выборах 2004 года и победе Виктора Ющенко.

В своем портфолио SCL утверждает, что помогла Оранжевой революции - правда, это упоминание содержит существенную фактологическую ошибку.

В частности, там говорится, что Оранжевая коалиция обратилась к ним в 2004 году за помощью после роспуска парламента. На самом деле, Верховную Раду распустили только в 2007 году.

"Как часть мультинациональной команды консультантов, с помощью современных исследований и эффективных методов вмешательства в кампанию, SCL сохранила сплоченность коалиции для обеспечения победы в тяжелой борьбе", - указывается на сайте компании.

Журналисты также нашли более современную историю о сотрудничестве SCL и Украины.

Украинские власти якобы заключили соглашение с компанией для сбора информации, анализа и разработки стратегии возвращения под контроль Донецка.

Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была чрезвычайно низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве.

Компания считала, что любая общенациональная коммуникационная информационная кампания в регионе могла провалиться. Компания SCL также якобы по заказу властей Украины изучала настроения в "ДНР".

"Эти выводы применили для разработки локализованных коммуникационных кампаний для ослабления "ДНР", - говорится в сообщении.

Отчет якобы передали президенту Украины и министерству обороны Великобритании.

Еще один раз Украина упоминается в скрытом видео, на котором директор Cambridge Analytica Александр Никс рассказывал о возможной тактике дискредитации политиков в сети.

В качестве примера возможного "глубокого копания" под кандидата он рассказал о возможности подослать домой к оппоненту или кандидату "украинских девушек", которые очень хороши

Напомним, что основатель Facebook Марк Цукерберг сделал первое заявление по поводу ситуации с британской аналитической компанией Cambridge Analytica.

Как сообщала "Страна", компания Cambridge Analytica, которая работала на избирательный штаб президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите личных данных в Facebook.