В Запорожье во время спецоперации силовики ранили своего коллегу. Подробности инцидента, который произошел на посту патрульной полиции на выезде из города, сообщает ТСН.

По данным журналистов, операцию разрабатывало управление внутренней безопасности Нацполиции. Правоохранители должны были спровоцировать одного из патрульных на получение взятки.

К оперативным мероприятиям привлекли бойцов КОРДа. Во время задержания подозреваемого спецназовцы применили оружие. Патрульный получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице под охраной.

В отчете бойцы КОРД настаивают, что во время задержания потерпевший потянулся к табельному оружию. Другие участники событий сообщают, что пострадавший не пытался достать пистолет, а попали в него случайно.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, что на трассе между Запорожьем и Днепром произошла перестрелка между полицейскими, в результате чего один из них получил огнестрельное ранение. Инцидент произошел 20 марта на выезде из Запорожья в сторону Днепра.

Как сообщала "Страна", в Запорожской области подполковник полиции, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, который погиб от полученных травм.