В четверг, 22 марта, движение по Южному и Северному (Московскому) мосту частично ограничат в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП Киевавтодор.

Ограничение будет действовать:

с 10:00 до 15:00 - на Южном мосту через р. Днепр в направлении жилого массива Позняки;

с 12:00 до 20:00 - на Северном (Московском) мосту через р. Днепр в направлении станции метро "Почайна".

КП Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, что на этой неделе вечерние пробки в Киеве достигали 9 баллов. Движение было затруднено в центре столицы, на правом берегу.

Как сообщала "Страна", 20 марта было частично ограничено движение транспорта по Московскому мосту через р. Днепр и р. Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также по путепроводу через Набережную Славутича возле Московского моста на просп. Героев Сталинграда.