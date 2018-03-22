Вчера, 21 марта в Калуше Ивано-Франковской области произошел прорыв теплосети, в результате без отопления в домах остались более семи тысяч жителей города.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Прорыв тепловой сети (диаметром 420 мм) произошел около 08:00. После этого без теплоснабжения остались 35 многоэтажных жилых домов (около 7 тыс. 600 жителей), три школы и два дошкольных учреждения.

В 15:15 того же дня теплоснабжение было восстановлено в полном объеме.

Напомним, что в Смеле Черкасской области из-за задолженностей без газоснабжения осталось 19 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома с населением 9 тысяч 408 человек.

Как сообщала "Страна", из-за задолженности в Кропивницком без газоснабжения оказались шесть котельных, которые подают тепло в 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы. Всего без тепла оказались порядка 15 тысяч абонентов.