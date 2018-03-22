Надежда Савченко. Фото РИА Новости
Надежда Савченко. Фото РИА Новости

Сегодня, 22 марта, регламентный комитет Рады рассмотрит претензии к Надежде Савченко, которую подозревают в планировании терактов и покушении на первых лиц государства. Суть подозрения "Страна" недавно проанализировала и нашла ряд нестыковок. 

На прошлой неделе на Савченко в парламент пришло сразу три представления от Генпрокуратуры: на снятие депутатского иммунитета, начало следствия и судебный арест. Полный текст этих документов уже опубликован.

Именно рекомендации комитета по регламенту лягут в основу голосования по Савченко в сессионном зале. 

"Страна" уже разбиралась, как будут голосовать нардепы. Мы ведем онлайн-репортаж с заседания комитета, где будут обсуждать претензии Генпрокуратуры. 

Прямая трансляция

10:20  Тем временем Надежда Савченко покидает здание Рады. Фото "Страны". 

10:14  Луценко скоро будет выступать в Раде. Потом будут обсуждать вопрос Савченко.

10:07  Комитет единогласно дал согласие на избрание меры пресечения для Савченко - арест. Теперь дело за решением парламента. 

10:03  Начинают ставить на голосование. Согласовали задержание Савченко. "Это обосновывается чрезвычайно высокой степенью общественной опасности". Также говорят, что нардеп может уехать из страны. 

9:57  "Надя, если вы хотите закончить эту войну, надо было взорвать Захарченко!". Луценко говорит, что Янукович потому и тянет свой процесс по делу о госизмене, потому что ждет переворота в Украине и хочет остаться легитимным к тому моменту. 

9:56  Савченко и Луценко поспорили на заседании комитета. "С чего начался Крым, Надя?" - "С того, что вы портфели делили". 

"Жуйте гранаты!" - прокричал Луценко на попытки Савченко его перебить. "Может, в вас их метнуть?". 

Савченко вспомнила Луценко его призывы взять оружие в руки на Майдане. 

9:55  Луценко попросил слова. "Если бы я знал, что Савченко будет готовить такие преступления, все равно освобождал бы ее из российской тюрьмы". 

9:51  "Весь мир вытягивал вас из российской тюрьмы", - депутат Шахов упрекает Савченко. 

9:48  Депутат Лубинец заявил, что будет голосовать за представление Луценко. И вспомнил, как выводил людей на улицу с плакатами FreeSavchenko.

"Никто вас стрелять не собирался. Пока что", - отреагировала Савченко на упреки Лубинца. 

9:46  Нардеп Куприенко спрашивает, были ли в реальности события и факты, описанные в представлении Луценко. Савченко ответила, что "были проведены специальные операции". 

9:45  "Если человек шел с ножом и говорил "Убью", но не убил - это не преступление", - Савченко. 

9:44  Глава комитета Павел Пинзеник говорит, что Савченко частично признала планирование терактов и сговор с противником. "Не знаю, чем вам помочь в этом случае. Представления, которые вносит генпрокурор, я буду поддерживать". 

9:41  Было очень важно, чтобы все страхи, которые люди ощущают на Луганщине, прочувствовали в Верховной Раде, где умеют только "пафосно говорить", заявляет Савченко. "В этом и был весь сюрреализм. Не говорите, что дети там залазят под стол, когда лопается шарик. Вы же не залазите!". 

9:37  "98% населения Украины могут сказать: "Чтобы вся эта Рада взорвалась, сгорела, и чтоб вы там все...". Савченко назвала военный путч самым гуманным способом насильственной смены власти. Остальные варианты являются более кровавыми. 

9:35  "Вы лично общались с врагом, с лидерами "ЛДНР"?", - вопрос. Савченко ответила, что есть враг, а есть противник. "С врагом - Российской Федерацией - я не общаюсь". 

9:33  Савченко спросили, зачем ей было оружие. Нардеп ответила, чтобы ее могли использовать в спецоперациях военных, где нужно "замести следы". 

9:32  Начальник военной части в Хмельницком сотрудничал со следствием и был задействован в деле по сути как агент СБУ, сообщил Луценко на вопрос нардепа Лубинца, почему военного не привлекли к уголовной ответственности.  

9:30  "Фронтовик" Павел Пинзеник спрашивает, нет ли у Савченко возражений по поводу фактов, изложенных Луценко. "У вас просто другая оценка этих фактов".

Савченко признала факт пересечения границы в ноябре. Говорит, что возила одежду военнопленным. Говорит также, что показания свидетелей перекручены. 

9:28  "Всем рекомендую гранаты". Савченко закончила. 

9:26  "Вы спрашиваете, были ли у меня гранаты в сумочке?" Савченко достала два граната и положила их на стол. Многие привстали, чтобы посмотреть, что там такое. 

9:25  "Проход одного буса через линию разграничения - пять тысяч долларов". Савченко назвала расценки на контрабанду в АТО. 

9:23  Говорит, что провоцировала офицеров, работавших на СБУ.

9:21  "Один олигарх признался мне, что вложил пять миллионов в майдан. Это освещение, это сцена. Это каждому идиоту понятно". По ее словам, Луценко, "куря сигару и со стаканом виски", забирал себе пожертвования людей на Майдане. 

9:19  "За мной уже целый год следит целый объект "А". Говорит, что все это время она делала политическую провокацию. И те, кого Савченко "вербовала", знали об этом. 

9:18  Говорит, что на нее выходили с оккупированных территорий и говорили, что "не правы". 

9:16  Рассказывает, как ее, сестру и помощниц пытались вербовать, ловить на "медовую ловушку". "Но у него не встал, а у меня не взмокло", - образно заявила нардеп. 

9:14  "Граната куполу ничего не сделает. У него металлическая конструкция. И гляньте на здание Рады или Кабмина - оно основательное", - говорит Савченко, объясняя, что парламент из гранатометов не обрушить.

Говорит, что могла спокойно найти место для обстрела Верховной Рады, не привлекая к себе внимания - например, снять номер в гостинице "Киев". "Это просто слова. За слова не судят". 

9:12  Говорит, что специально рисовала схему Верховной Рады неправильно - для троллинга. Речь об этом рисунке была в документах у Луценко.  

9:10  Савченко рассказала, как во время службы в ВСУ к ней сексуально домогался начштаба военной части, где она служила. "Сейчас он является героем Украины". "Надя, напиши на себя маляву, что ты агент СБУ", - посоветовал ей знакомый прапорщик. Она отправила ее от имени анонима в свою часть, и "харрасмент" прекратился. 

9:09  Говорит, что специально взяла с собой телефон на территорию ОРДО, чтобы ее отследила СБУ. 

9:08  "Я ходила, я маскировалась, меня просто пропускали как обычного военного", - Савченко о своих переходах через линию разграничения на Донбассе.

9:07  "Куда делись голоса Саакашвили и Курченко"?

9:05  Нардеп говорит, что знала, что ее "пишут". Говорит, что хотела напугать власть и поднять Украину. "Будут и более яркие картины, если вы не начнете работать как генпрокурор". 

9:03  Слово у Савченко. "Каждая вывезенная мина - это снаряд, не разорвавшийся по нашим солдатам". 

9:00  Луценко просит дать согласие на задержание и арест Савченко. Говорит, что практически все действия Рубана и Савченко писались на видео. 

8:58  Рубана в Донецке сопровождали офицеры РФ, утверждает Луценко. Какие этому доказательства - пока неизвестно. 

8:57  Луценко говорит, что автомобиль с Рубаном в марте побывал в Донецке. А в документах Генпрокуратуры, которые опубликовал нардеп Антон Геращенко, говорилось только о Горловке. 

8:55  Генпрокурор обещает множество видео сегодня в Раде. В частности, обсуждение планов свержения власти Рубаном и Савченко в воинской части в Хмельницком. 

8:53  В декабре Савченко и Рубан испытали оружие на полигоне. На Порошенко Рубан предлага напасть с помощью крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая производится в "ДНР" и пробивает броню, говорит Луценко. 

8:52  Луценко говорит, что за передвижениями Рубана и Савченко на неподконтрольной территории следили по их телефонам. Присутствие Савченко в первой поездке за оружием в ноябре 2017 года зафиксировано, говорит Луценко и обещает показать видео в Раде. 

8:51  Один из свидетелей рассказывает, что Рубан дал ему деньги на покупку микроавтобуса "Мерседес". Тот передал бус Рубану в Бахмуте. И Рубан с Савченко якобы поехали в ОРДО за оружием. 

8:50  Тем временем Рубан и Савченко откровенно делились с офицерами своими планами, говорит Луценко. 

8:48  Взят курс на оправдание военным офицерам. Луценко говорит, что они сразу рассказали о "происках" Рубана в СБУ. 

8:45  Луценко начал зачитывать свои обвинения против Савченко.

 

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