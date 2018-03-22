Сегодня, 22 марта, регламентный комитет Рады рассмотрит претензии к Надежде Савченко, которую подозревают в планировании терактов и покушении на первых лиц государства. Суть подозрения "Страна" недавно проанализировала и нашла ряд нестыковок.

На прошлой неделе на Савченко в парламент пришло сразу три представления от Генпрокуратуры: на снятие депутатского иммунитета, начало следствия и судебный арест. Полный текст этих документов уже опубликован.

Именно рекомендации комитета по регламенту лягут в основу голосования по Савченко в сессионном зале.

"Страна" уже разбиралась, как будут голосовать нардепы. Мы ведем онлайн-репортаж с заседания комитета, где будут обсуждать претензии Генпрокуратуры.

Прямая трансляция

10:20 Тем временем Надежда Савченко покидает здание Рады. Фото "Страны".

10:14 Луценко скоро будет выступать в Раде. Потом будут обсуждать вопрос Савченко.

10:07 Комитет единогласно дал согласие на избрание меры пресечения для Савченко - арест. Теперь дело за решением парламента.

10:03 Начинают ставить на голосование. Согласовали задержание Савченко. "Это обосновывается чрезвычайно высокой степенью общественной опасности". Также говорят, что нардеп может уехать из страны.

9:57 "Надя, если вы хотите закончить эту войну, надо было взорвать Захарченко!". Луценко говорит, что Янукович потому и тянет свой процесс по делу о госизмене, потому что ждет переворота в Украине и хочет остаться легитимным к тому моменту.

9:56 Савченко и Луценко поспорили на заседании комитета. "С чего начался Крым, Надя?" - "С того, что вы портфели делили".

"Жуйте гранаты!" - прокричал Луценко на попытки Савченко его перебить. "Может, в вас их метнуть?".

Савченко вспомнила Луценко его призывы взять оружие в руки на Майдане.

9:55 Луценко попросил слова. "Если бы я знал, что Савченко будет готовить такие преступления, все равно освобождал бы ее из российской тюрьмы".

9:51 "Весь мир вытягивал вас из российской тюрьмы", - депутат Шахов упрекает Савченко.

9:48 Депутат Лубинец заявил, что будет голосовать за представление Луценко. И вспомнил, как выводил людей на улицу с плакатами FreeSavchenko.

"Никто вас стрелять не собирался. Пока что", - отреагировала Савченко на упреки Лубинца.

9:46 Нардеп Куприенко спрашивает, были ли в реальности события и факты, описанные в представлении Луценко. Савченко ответила, что "были проведены специальные операции".

9:45 "Если человек шел с ножом и говорил "Убью", но не убил - это не преступление", - Савченко.

9:44 Глава комитета Павел Пинзеник говорит, что Савченко частично признала планирование терактов и сговор с противником. "Не знаю, чем вам помочь в этом случае. Представления, которые вносит генпрокурор, я буду поддерживать".

9:41 Было очень важно, чтобы все страхи, которые люди ощущают на Луганщине, прочувствовали в Верховной Раде, где умеют только "пафосно говорить", заявляет Савченко. "В этом и был весь сюрреализм. Не говорите, что дети там залазят под стол, когда лопается шарик. Вы же не залазите!".

9:37 "98% населения Украины могут сказать: "Чтобы вся эта Рада взорвалась, сгорела, и чтоб вы там все...". Савченко назвала военный путч самым гуманным способом насильственной смены власти. Остальные варианты являются более кровавыми.

9:35 "Вы лично общались с врагом, с лидерами "ЛДНР"?", - вопрос. Савченко ответила, что есть враг, а есть противник. "С врагом - Российской Федерацией - я не общаюсь".

9:33 Савченко спросили, зачем ей было оружие. Нардеп ответила, чтобы ее могли использовать в спецоперациях военных, где нужно "замести следы".

9:32 Начальник военной части в Хмельницком сотрудничал со следствием и был задействован в деле по сути как агент СБУ, сообщил Луценко на вопрос нардепа Лубинца, почему военного не привлекли к уголовной ответственности.

9:30 "Фронтовик" Павел Пинзеник спрашивает, нет ли у Савченко возражений по поводу фактов, изложенных Луценко. "У вас просто другая оценка этих фактов".

Савченко признала факт пересечения границы в ноябре. Говорит, что возила одежду военнопленным. Говорит также, что показания свидетелей перекручены.

9:28 "Всем рекомендую гранаты". Савченко закончила.

9:26 "Вы спрашиваете, были ли у меня гранаты в сумочке?" Савченко достала два граната и положила их на стол. Многие привстали, чтобы посмотреть, что там такое.

9:25 "Проход одного буса через линию разграничения - пять тысяч долларов". Савченко назвала расценки на контрабанду в АТО.

9:23 Говорит, что провоцировала офицеров, работавших на СБУ.

9:21 "Один олигарх признался мне, что вложил пять миллионов в майдан. Это освещение, это сцена. Это каждому идиоту понятно". По ее словам, Луценко, "куря сигару и со стаканом виски", забирал себе пожертвования людей на Майдане.

9:19 "За мной уже целый год следит целый объект "А". Говорит, что все это время она делала политическую провокацию. И те, кого Савченко "вербовала", знали об этом.

9:18 Говорит, что на нее выходили с оккупированных территорий и говорили, что "не правы".

9:16 Рассказывает, как ее, сестру и помощниц пытались вербовать, ловить на "медовую ловушку". "Но у него не встал, а у меня не взмокло", - образно заявила нардеп.

9:14 "Граната куполу ничего не сделает. У него металлическая конструкция. И гляньте на здание Рады или Кабмина - оно основательное", - говорит Савченко, объясняя, что парламент из гранатометов не обрушить.

Говорит, что могла спокойно найти место для обстрела Верховной Рады, не привлекая к себе внимания - например, снять номер в гостинице "Киев". "Это просто слова. За слова не судят".

9:12 Говорит, что специально рисовала схему Верховной Рады неправильно - для троллинга. Речь об этом рисунке была в документах у Луценко.

9:10 Савченко рассказала, как во время службы в ВСУ к ней сексуально домогался начштаба военной части, где она служила. "Сейчас он является героем Украины". "Надя, напиши на себя маляву, что ты агент СБУ", - посоветовал ей знакомый прапорщик. Она отправила ее от имени анонима в свою часть, и "харрасмент" прекратился.

9:09 Говорит, что специально взяла с собой телефон на территорию ОРДО, чтобы ее отследила СБУ.

9:08 "Я ходила, я маскировалась, меня просто пропускали как обычного военного", - Савченко о своих переходах через линию разграничения на Донбассе.

9:07 "Куда делись голоса Саакашвили и Курченко"?

9:05 Нардеп говорит, что знала, что ее "пишут". Говорит, что хотела напугать власть и поднять Украину. "Будут и более яркие картины, если вы не начнете работать как генпрокурор".

9:03 Слово у Савченко. "Каждая вывезенная мина - это снаряд, не разорвавшийся по нашим солдатам".

9:00 Луценко просит дать согласие на задержание и арест Савченко. Говорит, что практически все действия Рубана и Савченко писались на видео.

8:58 Рубана в Донецке сопровождали офицеры РФ, утверждает Луценко. Какие этому доказательства - пока неизвестно.

8:57 Луценко говорит, что автомобиль с Рубаном в марте побывал в Донецке. А в документах Генпрокуратуры, которые опубликовал нардеп Антон Геращенко, говорилось только о Горловке.

8:55 Генпрокурор обещает множество видео сегодня в Раде. В частности, обсуждение планов свержения власти Рубаном и Савченко в воинской части в Хмельницком.

8:53 В декабре Савченко и Рубан испытали оружие на полигоне. На Порошенко Рубан предлага напасть с помощью крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая производится в "ДНР" и пробивает броню, говорит Луценко.

8:52 Луценко говорит, что за передвижениями Рубана и Савченко на неподконтрольной территории следили по их телефонам. Присутствие Савченко в первой поездке за оружием в ноябре 2017 года зафиксировано, говорит Луценко и обещает показать видео в Раде.

8:51 Один из свидетелей рассказывает, что Рубан дал ему деньги на покупку микроавтобуса "Мерседес". Тот передал бус Рубану в Бахмуте. И Рубан с Савченко якобы поехали в ОРДО за оружием.

8:50 Тем временем Рубан и Савченко откровенно делились с офицерами своими планами, говорит Луценко.

8:48 Взят курс на оправдание военным офицерам. Луценко говорит, что они сразу рассказали о "происках" Рубана в СБУ.

8:45 Луценко начал зачитывать свои обвинения против Савченко.