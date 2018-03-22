Власти Нидерландов готовят законодательное основание, которое позволит преследовать в суде любых подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского Boeing МН17, который был сбит на Донбассе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство юстиции Нидерландов предоставит возможность допросов в суде, допрос подозреваемых может вестись с помощью видеоконференций, если не будет возможности доставить их в Гаагу.

Рассмотрением дела может заняться окружной суд Гааги. Процесс будет вестись на английском языке.

Напомним, что 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в Донецкой области - все 298 человек погибли. Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

В МИД Украины отметили, что суд по сбитому Боингу MH17 использует заочную процедуру.

Как сообщала "Страна", родственники жертв MH17 выиграли суд в США против Cтрелкова-Гиркина на $400 млн компенсации.