Нидерланды готовят основание для судебного преследования любых подозреваемых в причастности к крушению МН17
Власти Нидерландов готовят законодательное основание, которое позволит преследовать в суде любых подозреваемых в причастности к катастрофе малайзийского Boeing МН17, который был сбит на Донбассе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Министерство юстиции Нидерландов предоставит возможность допросов в суде, допрос подозреваемых может вестись с помощью видеоконференций, если не будет возможности доставить их в Гаагу.
Рассмотрением дела может заняться окружной суд Гааги. Процесс будет вестись на английском языке.
Напомним, что 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур, упал в Донецкой области - все 298 человек погибли. Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.
В МИД Украины отметили, что суд по сбитому Боингу MH17 использует заочную процедуру.
Как сообщала "Страна", родственники жертв MH17 выиграли суд в США против Cтрелкова-Гиркина на $400 млн компенсации.