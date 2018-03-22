Основатель Facebook Марк Цукерберг сделал первое заявление по поводу ситуации с британской аналитической компанией Cambridge Analytica, которая работала во время избирательной кампании на Дональда Трампа, хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в соцсети.

Он обнародовал его на своей странице в соцсети.

Марк Цукерберг подчеркнул, что Facebook несет ответственность за данные своих пользователей.

"Если мы не можем обеспечить их безопасность, то не заслуживаем служить вам. Я пытаюсь разобраться в ситуации и хочу убедиться, что этого не повторится. Ряд мер для предотвращения подобного были предприняты нами еще несколько лет назад, но нам есть над чем еще работать", - написал основатель Facebook.

Он рассказал о планах компании изучить все приложения, которые имели доступ к большим объемам информации до ограничения доступа к данным в 2014 году. Также соцсеть намерена провести комплексный аудит приложений, на которых замечена подозрительная активность и закрыть доступ к платформе разработчикам, которые злоупотребляли информацией.

Фото: facebook.com/zuck

Напомним, что Цукерберг объяснил, как Cambridge Analytica получила доступ к данным пользователей сети.

Как сообщала "Страна", в США на Facebook подали в суд инвесторы из-за скандала с Cambridge Analytica.