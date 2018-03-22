Рада сегодня рассмотрит представление на арест Савченко и ограничение поправок Лозового
В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрит предоставление разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.
Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.
На начало заседания запланирована церемония присяги новым депутатом.
Далее депутаты рассмотрят несколько законопроектов в повторном втором чтении. Среди них проект закона о полномочиях в области охраны окружающей среды.
Четвертый вопрос в повестке - предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Доклад по этому вопросу с трибуны зачитает генпрокурор Юрий Луценко.
После этого депутаты займутся законопроектом 8151 о внесении изменений в УПК Украины о приостановлении действия так называемых "поправок Лозового", которые вступили в силу с 15 марта.
После этого депутаты перейдут к ряду ратификационных законопроектов.
В повестке дня также президентский законопроект о дипломатической службе.
Напомним, что сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко может обратиться с парламентской трибуны к депутатам с просьбой поддержать представления ГПУ на отмену иммунитета Савченко, ее задержание и арест.
Как сообщала "Страна", Надежда Савченко подала иск в Верховный суд об отмене исключения из комитета по нацбезопасности.