В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрит предоставление разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.

На начало заседания запланирована церемония присяги новым депутатом.

Далее депутаты рассмотрят несколько законопроектов в повторном втором чтении. Среди них проект закона о полномочиях в области охраны окружающей среды.

Четвертый вопрос в повестке - предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Доклад по этому вопросу с трибуны зачитает генпрокурор Юрий Луценко.

После этого депутаты займутся законопроектом 8151 о внесении изменений в УПК Украины о приостановлении действия так называемых "поправок Лозового", которые вступили в силу с 15 марта.

После этого депутаты перейдут к ряду ратификационных законопроектов.

В повестке дня также президентский законопроект о дипломатической службе.

Напомним, что сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко может обратиться с парламентской трибуны к депутатам с просьбой поддержать представления ГПУ на отмену иммунитета Савченко, ее задержание и арест.

Как сообщала "Страна", Надежда Савченко подала иск в Верховный суд об отмене исключения из комитета по нацбезопасности.