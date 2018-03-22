Великобритания попытается убедить страны Евросоюза выслать российских дипломатов после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Лондон предоставит ключевым союзникам в Европе разведывательные данные по делу Скрипаля. Британские власти пытаются убедить страны ЕС выслать российских дипломатов, как ранее это сделала сама Великобритания.

Премьер-министр Тереза Мэй сегодня собирается заявить лидерам стран ЕС, что Москва представляет угрозу всей Европе и надеется убедить европейских партнеров в необходимости усилить давление на власти России.

4 марта в британском Солсбери был отравлен экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в покушении Россию. Москва отвергает обвинения и просит предоставить доказательства.

Напомним, что британский посол в России Лори Бристоу отказался от участия во встрече в МИД РФ с иностранными послами о ситуации с отравлением в Солсбери экс-ГРУшника Сергея Скрипаля.

Как сообщала "Страна", власти США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им предлагается несколько вариантов таких мер.