Экс-президенту Франции Николя Саркози, спустя два дня пребывания под стражей, были предъявлены обвинения в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года.

Об этом сообщает Le Monde.

Саркози обвиняют в получении взятки, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств. Сам экс-президент отвергает все обвинения.

Напомним, что в рамках дела о финансировании кампании Саркози, открытого в 2013 году, следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50 млн евро, что вдвое больше бюджета, разрешенного законом.

Расследование началось после того, как в 2012 году политик проиграл президентские выборы Франсуа Олланду, сложил с себя полномочия и лишился судебного иммунитета.

Как сообщала "Страна", Николя Саркози второй день держали под стражей во Франции, но на ночь отпускали домой.