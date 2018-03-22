В четверг, 22 марта, на всей территории Украины установится переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров поднимутся выше ноля.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе сегодня переменная облачность. Снег прекратится. Днем от -1 до +3ю

На севере также погода порадует солнцем. Днем 0...+2.

В центре аналогичная погода.

На востоке - переменная облачность. Термометры покажут днем от -1 до +3.

На юге днем воздух прогреется до 0...+3.

В Киеве 22 марта выглянет солнце. Днем -1...+1.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 26 марта.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье в марте уже вовсю цвели шафраны.