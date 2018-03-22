Синоптики обещают день без осадков
В четверг, 22 марта, на всей территории Украины установится переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров поднимутся выше ноля.
Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.
На западе сегодня переменная облачность. Снег прекратится. Днем от -1 до +3ю
На севере также погода порадует солнцем. Днем 0...+2.
В центре аналогичная погода.
На востоке - переменная облачность. Термометры покажут днем от -1 до +3.
На юге днем воздух прогреется до 0...+3.
В Киеве 22 марта выглянет солнце. Днем -1...+1.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 19 по 26 марта.
Как сообщала "Страна", на Закарпатье в марте уже вовсю цвели шафраны.
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