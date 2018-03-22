Фрагмент видеозаписи выступления президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, опубликованный каналом YouTube Хроники Туркменистана, вышел в тренды видео хостинга - за несколько часов его посмотрели более 70 тысяч человек.

На этом видео президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов с гитарой в руках исполняет зажигательный хит советской группы "Круг" середины 80-х годов "Кара-кум". В сопровождающих видео титрах сообщается, что музыкальный ролик был записан к 8 марта, но показали его по туркменскому телевидению с большим опозданием только 17 марта.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова выступил на концерте в честь 8 марта и исполнил несколько песен, в том числе и своего сочинения. Собравшиеся особенно горячо приняли знаменитый советский хит группы "Круг".

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