Вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала, как провела целый год под охраной, без поддержки семьи и с угрозами от бывшего. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Она до сих пор не верит в смерть Дениса, а на могилу приходит с его дочерью от первой гражданской жены-белоруски. Та приехала, чтобы помочь Марии и узнать имя заказчика преступления.

О раскрытии убийства Вороненкова в ГПУ отчитались еще в прошлом году осенью, а главным подозреваемым заказчиком в версии следствия является Владимир Тюрин – криминальный авторитет и первый муж Максаковой.

"Это просто сатана! Тюрин мне еще SMS-ку прислал: "Не сатаней, знай, живи!". Как это расценивать?", - говорит она.

С Тюриным они были в гражданском браке пять лет и имеют двух совместных детей, которые живут в Москве с отцом. Сына и дочь Мария не видит уже больше года.

"Я сейчас заложница этой ситуации, как и дети. Он просто переломал все! У него был конфликт с Денисом, этот конфликт все прекрасно наблюдали: звонил, кричал, выслеживал его. Конечно, он ненавидел Дениса. На, а что, не доставайся же ты никому", - так комментирует эти отношения вдова российского политика.

Как сообщала "Страна", Украина просит Интерпол объявить в розыск экс-супруга Максаковой.