Недопуск киевскими властями проживающих в Украине россиян на участки для голосования на выборах президента России 18 марта не остался незамеченным в ООН. Об этом заявила заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор, выразив "сожаление", что россияне не смогли проголосовать, передает ТАСС.

"Мы выражаем сожаление тем, что, как сообщается, граждане Российской Федерации, живущие на Украине, не могли воспользоваться своим правом проголосовать на выборах", – сказала она.

Гилмор выразила надежду, что на предстоящих выборах в Украине "все украинские граждане смогут воспользоваться своим избирательным правом". "Мы призываем все стороны обеспечить, чтобы это произошло", – сказала она.

Напомним, Генеральный секретарь ООН поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

Это же сделал и президент США Дональд Трамп, несмотря на попытки советников отговорить его.