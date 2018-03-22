Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, представление на задержание и снятие депутатской неприкосновенности с которой рассмотрят рано утром 22 марта, в программе "Украинский формат" на телеканале NewOne заявила, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встречалась с "главой ДНР" Александром Захарченко.

"Когда я поехала на переговоры с Александром Захарченко, я тогда узнала, что оказывается с тем же Захарченко когда-то разговаривала и Юлия Владимировна (Тимошенко - Прим. Ред.), на грани излома "Майдана" перед войной, но она постаралась этого избежать и осудила меня, что я с ним говорила. По каким именно темам говорила Юлия Владимировна? Конечно же только за Украину - она хотела, чтоб ее поддержал Донбасс, но Донбасс ее не поддержал - ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку," - рассказала она.

"Поэтому это лицемерие, которым "Батькивщина" очень красиво прикрывается, меня, как человека, поразило до глубины души. Я может так и не говорила бы об этом, но вы постоянно любите спекулировать на тех темах, что дрянь я", - добавила Савченко.

Напомним, ранее Савченко подала иск в Верховный суд об отмене исключения из комитета по нацбезопасности.