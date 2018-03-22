Португальская федерация футбола на торжественной церемонии в Лиссабоне подвела итоги 2017 года и объявила победителя в номинации "тренер года". Об этом информирует ZeroZero.

Лучшим наставником был признан главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, который в сезоне 2016/17 привел монегасков к чемпионству во Франции, а также вывел команду в полуфинал Лиги Чемпионов.

Близок к победе был главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, который занял в гонке вторую ступень. Фонсека вместе с "горняками" стал победителем УПЛ, взял Суперкубок Украины и Кубок страны, но в европейских кубках его успехи 2017 года выглядят скромнее.

Отметим, что другим претендентом на награду был наставник "Бенфики" Руй Виктория.

Добавим также, контракт Фонсеки с украинским грандом действует до конца сезона 2017/18 годов.

Напомним, Фонсека уже летом намерен покинуть "Шахтер" и перебраться на туманный альбион.