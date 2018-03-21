Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поздравил его с переизбранием на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня. При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в этом государстве. С российской стороны высказана готовность продолжать содействие Женевскому процессу под эгидой ООН", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Генсек Совета Европы поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

А президенту США Дональду Трампу его советники предлагали отказаться от идеи поздравить Путина, но он их не послушал. Более того, американский лидер выступил за нормализацию отношений с Россией и пожелал побыстрее встретиться с главой РФ.