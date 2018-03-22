Европейское космическое агентство (ESA) построит первый в мире космический телескоп ARIEL, предназначенный исключительно для изучения атмосфер экзопланет.

Проект был одобрен 20 марта, а запуск аппарата предварительно намечен на 2028 год, сообщает Nature.

На сегодняшний день сразу несколько организаций работают над инструментами, предназначенными для исследования планет вне Солнечной системы. В их число входит охотник за экзопланетами TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), принадлежащий NASA, а также аппарат CHEOPS(Characterizing Exoplanet Satellite) агентства ESA, который займется оценкой размера и плотности планет. Кроме того, в 2014 году был одобрен проект Plato, главной целью которого будет определение диаметра и масс землеподобных планет. Однако ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) станет первым телескопом, который будет заниматься только атмосферными исследованиями.

ARIEL должен изучить более тысячи известных планетных систем и обнаружить связь между атмосферами небесных тел и окружающими объектами. Например, астрономы смогут узнать, зависит ли состав газовой оболочки планеты от типа материнской звезды. Исследования планируется проводить с помощью спектрографа, который будет регистрировать спектр планеты во время транзита — прохождения по диску светила. Также инструмент попытается уточнить температуру планеты, оценивая изменение исходящего от звезды потока излучения, когда небесное тело движется позади.

В число главных целей ARIEL войдут планеты с температурой поверхности выше 350 градусов Цельсия - то есть априори непригодные для известной нам жизни. Кроме того, это будут массивные тела, тяжелее Земли в несколько раз.

"Преимущество изучения теплых планет состоит в том, что их атмосфера обычно отражает общий состав тела, в то время как химические вещества на более холодных планетах могут конденсироваться в облака или оседать на поверхности и оставаться скрытыми", - отмечает Джованна Тинетти (Giovanna Tinetti), руководитель миссии.

Ожидается, что на строительство обсерватории будет потрачено 450 миллионов евро - на 100 миллионов меньше, чем обычно для подобного рода миссий. Аппарат будет запущен в космос через 10 лет.

В скором времени аэрокосмическое агентство NASA запустит в космос телескоп "Джеймс Уэбб", который также будет заниматься исследованием атмосфер экзопланет - однако это лишь одна из многих задач аппарата. О других целях миссии и ее особенностях читайте в нашем интервью с Кристин Пуллиам, заместителем научного руководителя проекта.

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