Компания Cambridge Analytica, которая работала на избирательный штаб президента США Дональда Трампа, обнаружила уязвимость в защите личных данных в Facebook.

Баг позволял сторонним лицам скрытно воспользоваться информацией о пользователях этой социальной сети.

Об этом рассказал основатель Facebook Марк Цукерберг, передает CNN.

Он заявил, что изначально личные данные использовались неназванным исследователем для академических целей, при этом соблюдались все установленные правила конфиденциальности.

Впоследствии данные были переданы сторонним компаниям, включая Cambridge Analytica. Цукерберг заявил, что теперь Facebook пересмотрит отношения со сторонними разработчиками, а также предложит пользователям социальной сети удалить все сторонние приложения.

Он подчеркнул, что главные шаги для того, чтобы не происходило крупных утечек, были предприняты компанией несколько лет назад.

"Страна" вникала, к чему приведет скандал с утечкой личных данных из соцсети.

Напомним, что американские полицейские рассказали, как Google делится данными о своих пользователях.