В центре реабилитации диких животных общественной эко-организации "Эко-Галич" медведи, которые так и не впали в спячку, радуются продолжению зимы и играют на снегу.

Видео с веселыми медведями опубликовано на странице Галицкого национального природного парка в социальной сети Facebook.

"Весеннее настроение в зимнюю погоду", - говорится в подписи к видео.

Видео: facebook.com

Отметим, в сентябре прошлого года в парк привезли четырех медведей, которые жили в Херсоне в зооуголке на малом Потемкинcком острове.

В декабре сообщалось, что медведи в центре реабилитации начали готовиться к зимней спячке. Ранее появилось видео, как спасенные медведи начали строить берлогу для зимней спячки.

Как сообщала "Страна", в сети появилось трогательное видео, как белый медвежонок играет с полярной медведицей.

Мы писали, что из-за глобального потепления белые медведи могут вымереть быстрее, чем прогнозировали.