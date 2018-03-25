Назначен новый командир крупнейшей европейской базы вооруженных сил США Bondsteel, которая располагается в непризнанном Украиной - Косово. Им стал станет полковник Ник Дучич, который до этого готовил солдат Вооруженных Сил Украины к АТО.

Об этом в среду, 21 марта сообщила сербская газета Blic.

Его назначение вызвало в Сербии большой интерес из-за того, что предки полковника эмигрировали в США из Сербии.

"Я первый американский офицер сербского происхождения, который командует Многонациональной военной группировкой "Восток". Американские войска под моим командованием продолжат помогать развитию стабильного Косова", - заявил этнический серб в своем первом выступлении на посту командира базы США в Косово, с которым у Белграда по меньшей мере - крайне натянутые отношения.

Один из авторитетных военных экспертов в Сербии - Мирослав Лазански - в эфире национального телевидения заявил, что не питает никаких иллюзий в связи с происхождением американского офицера.

"Наши люди там очень быстро ассимилируются, более того, они хотят доказать свою верность Америке, поэтому я ничего не ожидаю (хорошего для Сербии - Прим.Ред.) от его назначения", - сказал он.

Газета Blic сообщает, что с 2008 по 2010 год Дучич работал в Украине, затем в 2014 году окончил магистратуру в университете Мериленд по специальности инженер-ядерщик.

До этого он учился в Калифорнийском политехническом университете. В 2011 и 2012 годах совершил минимум две командировки в Ирак, а после начала АТО - Дучич вернулся в Украину, где на Яворовском военном полигоне во Львовской области руководил программой переподготовки солдат Вооруженных сил Украины.

Одновременно он занимал должность командира 79-й пехотной бригады, которая входит в состав национальной гвардии Калифорнии. Отмечается, что в 2017 году он оказывал Украине помощь в создании военной базы на западе страны.

Во время украинской командировки Дучич был замешан в скандале с поставками старой техники в ВСУ под видом новой, в том числе многократно выступал в прессе, доказывая, что Пентагон поставлял для АТО "самую надежную технику".

Кроме того, в интервью изданию "Обозреватель" в июне 2017 года Дучич рассказывал, какие именно тренировки он проводил с солдатами.

"Мы узнавали новейшие методы, используемые противником, чтобы понять, как мы могли бы корректировать тренировки, мы были учебной, адаптивной структурой, бравшей этот опыт боевых сценариев и реалий из Донбасса и включавшей их в план обучения в рамках 55-дневных курсов. Тренировки состояли из индивидуальных и коллективных курсов с целью развития лидерских качеств, командной работы и слаженного использования различных видов вооружения; приобретенный опыт позволил улучшить программы обучения в центре подготовки по таким направлениям как широкомасштабные тактические маневры с марш-бросками, огневая подготовка с применением систем ПВО".

Дучич заявлял, что созданный им тренировочный центр выйдет на полную мощность к 2018 году, когда "подразделения уровня бригад смогут проходить здесь ротации".

"На бригадном уровне украинские войска превосходны. Они смогли начать интеграцию новых систем вооружения и исправить некоторые из логистических недостатков, с которыми шли на Донбасс. Я вижу, что украинские вооруженные силы и их возможности становятся только сильнее с каждым днем, будь то логистика или оборона", - утверждал американец.

Camp Bondsteel - основная военная база американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косова. Объект расположен под городом Урошевац, здесь расположена штаб-квартира Многонациональной оперативной группировки "Восток" под командованием США. Площадь Бондстил составляет 3,86 кв. км, длина внешнего периметра - около 11,3 км. После окончания бомбардировок Югославии здесь постоянно находились около 50 тыс. солдат, сейчас точных данных о гарнизоне базы нет.

Как сообщала "Страна", Порошенко рассказал о готовности к военной интервенции. "Пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", - сказал он.

Отметим, что потерявшим органы и конечности ветеранам АТО будут давать инвалидность без срока и на степень выше.