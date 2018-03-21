Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией,

Он также выразил несогласие с теми, кто призывает его к критике российского президента Владимира Путина.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама ему также звонил). Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!" - убежден Трамп.

"Поладить с Россией и другими [странами] было бы хорошо, а вовсе не плохо", - добавил он.

"Они [россияне] могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже надвигающейся гонкой вооружений", - подчеркнул Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщалось ранее, советники Трампа предлагали ему не поздравлять Путина с переизбранием.