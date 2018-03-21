Миллиардер из Пакистана Мохаммад Захур (известный также как муж певицы Камалии) продал англоязычное издание Kyiv Post одесскому миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану.

Об этом сообщается Kyiv Post.

Сумма сделки составила более чем $3,5 млн.

По мнению Захура, Киван заплатит "гораздо больше", чем 3,5 миллиона долларов, однако он отказался раскрыть точную сумму после продажи.

Мохаммед Захур (слева) и покупатель Адриан Киван, фото - kyivpost.com

Мохаммад Захур ожидает, что продажа издания завершится до 1 апреля.

По его словам, компания Кивана уже перечислила "существенную" авансовую оплату.

"Для меня это настоящая сделка", - сказал Захур.

Захур, уроженец Пакистана и гражданина Великобритании, который сделал свое состояние в сталелитейной промышленности, купил Kyiv Post в 2009 году у американца Джеда Сандена за $1,1 млн.

Захур рассказал, что Киван предложил ему купить Kyiv Post сразу после того как услышал, что миллиардер объявил о его продаже.

Во время встреч с Киваном и другими потенциальными покупателями, Захур подчеркивал, что не продаст издание тем, кто уничтожит его редакционную независимость.

По словам Захура, Киван заверил его, что ценит журналистскую независимость Kyiv Post. Однако он оставляет за собой право нанять свою команду журналистов и других сотрудников.

Захур сказал, что после завершения продажи Киван встретится с журналистами, чтобы поговорить о будущем издание.

Как отмечает Kyiv Post со ссылкой на местного активиста Виталия Устименко, Киван обладает местным одесским "7 каналом". Этот канал критически относится к городской власти, но не имеет внятной позиции относительно власти центральной.

Киван - владелец компании-застройщика "Кадорр Групп", его подозревают в запуске многочисленных незаконных строительных проектов вместе с нынешним мэром города Геннадием Трухановым до 2015 года. Однако затем мэр и Киван поссорились, после чего между ними началась беспощадная информационная война.

На определенном этапе Киван, как сообщают источники "Страны" в политических кругах Одессы, ориентировался на экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили (в противовес Труханову), но после отставки Михо перестал поддерживать с ним тесный контакт.

Газета Kyiv Post в последнее время придерживалась оппозиционной линии в отношении украинской власти и лично президента Порошенко. Kyiv Post является ведущим англоязычным изданием страны и имеет немалое влияние на проживающих в Украине иностранцев, включая сотрудников посольств и международных организаций.

Пока непонятно какое влияние на редакционную политику газеты будет иметь смена собственника. Поддержит ли Киван прежний оппозиционный тренд либо же решит оказать услугу Банковой и попытается поменять направленность издания - покажет ближайшее время.

Напомним, недавно скандальный аккаунт "Киевской перепички" в Instagram продали за один биткоин.

Еще мы писали, что "Киевский метрополитен" продал два вагона под конференц-зал или хостел.