Заранее стали известны новые направления, которые откроет Ryanair в 2018 году, после второй попытки зайти в Украину.

В пятницу в Киеве состоится официальная пресс-конференция, но некоторые новости стали известны уже сейчас, пишет Lowcostavia.

Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. В продаже билеты появятся ориентировочно в пятницу.

Итак, Ryanair откроет такие направления из Украины:

Новые направления Ryanair из Киева:

Киев - Барселона

Киев - Братислава

Киев - Вроцлав

Киев - Варшава

Киев - Краков

Киев - Познань

Киев - Гданьск

Киев - Вильнюс

Киев - Стокгольм

Киев - Лондон

Новые направления Ryanair из Львова:

Львов - Краков

Львов - Варшава

Львов - Дюссельдорф

Львов - Мемминген

Львов - Лондон

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