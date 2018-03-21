Появился полный список новых направлений полетов лоукостера Ryanair из Украины в 2018 году
Заранее стали известны новые направления, которые откроет Ryanair в 2018 году, после второй попытки зайти в Украину.
В пятницу в Киеве состоится официальная пресс-конференция, но некоторые новости стали известны уже сейчас, пишет Lowcostavia.
Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. В продаже билеты появятся ориентировочно в пятницу.
Итак, Ryanair откроет такие направления из Украины:
Новые направления Ryanair из Киева:
- Киев - Барселона
- Киев - Братислава
- Киев - Вроцлав
- Киев - Варшава
- Киев - Краков
- Киев - Познань
- Киев - Гданьск
- Киев - Вильнюс
- Киев - Стокгольм
- Киев - Лондон
Новые направления Ryanair из Львова:
- Львов - Краков
- Львов - Варшава
- Львов - Дюссельдорф
- Львов - Мемминген
- Львов - Лондон
Как сообщала "Страна", Омелян прокомментировал закупку дорогих джетов украинским лоукостером
Ранее лоукостер Wizz Air добавляет 16 новых маршрутов из Украины.
Мы писали, что с марта из Киева в Рим запустят новый испанский лоукостер.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!