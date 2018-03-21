Заранее стали известны новые направления, которые откроет Ryanair в 2018 году, после второй попытки зайти в Украину.

В пятницу в Киеве состоится официальная пресс-конференция, но некоторые новости стали известны уже сейчас, пишет Lowcostavia.

Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. В продаже билеты появятся ориентировочно в пятницу.

Итак, Ryanair откроет такие направления из Украины:

Новые направления Ryanair из Киева:

  • Киев - Барселона
  • Киев - Братислава
  • Киев - Вроцлав
  • Киев - Варшава
  • Киев - Краков
  • Киев - Познань
  • Киев - Гданьск
  • Киев - Вильнюс
  • Киев - Стокгольм
  • Киев - Лондон

Новые направления Ryanair из Львова:

  • Львов - Краков
  • Львов - Варшава
  • Львов - Дюссельдорф
  • Львов - Мемминген
  • Львов - Лондон

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