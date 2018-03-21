Боксер Александр Усик опубликовал видео, как он отрабатывает удары на пляже под Барселоной
Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик опубликовал видео о свободной тренировке на одном из пляжей. В Барселоне он готовится к бою-финалу WBSS, в котором выйдет на ринг против Мурата Гассиева.
"Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за своё будущее уже сейчас! Именно постоянный труд помог мне достичь определённых высот и продолжать двигаться дальше", - написал он.
Видео: facebook.com/Alexanderusyk
Как сообщала "Страна", митрополит УПЦ Онуфрий получил в подарок от Усика боксерские перчатки. Прославленный чемпион рассказал о своей профессиональной деятельности и попросил молитв у Митрополита.
Напомним, что спортзал киевского метро приглашает на занятия боксом и настольным теннисом.
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