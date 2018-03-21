Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик опубликовал видео о свободной тренировке на одном из пляжей. В Барселоне он готовится к бою-финалу WBSS, в котором выйдет на ринг против Мурата Гассиева.

"Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за своё будущее уже сейчас! Именно постоянный труд помог мне достичь определённых высот и продолжать двигаться дальше", - написал он.

Видео: facebook.com/Alexanderusyk

Как сообщала "Страна", митрополит УПЦ Онуфрий получил в подарок от Усика боксерские перчатки. Прославленный чемпион рассказал о своей профессиональной деятельности и попросил молитв у Митрополита.

Напомним, что спортзал киевского метро приглашает на занятия боксом и настольным теннисом.