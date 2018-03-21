Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил президента России с лидером нацистской Германии.

Как сообщает Радио Свобода, глава МИД Великобритании считает, что Путин использует чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны. С таким заявлением глава британского МИД выступил на заседании парламента. Кроме того, там обсуждался вопрос участия Великобритании в соревнованиях в России.

Во время своего выступления Джонсон отметил, что Путин ведет себя агрессивно и не считается с мнением международных партнеров. Министр сказал, что Лондон потребовал от Москвы обеспечить безопасность британских болельщиков. При этом, по словам Джонсона, власти страны активно отговаривают людей от поездки в Россию.

Глава МИД проинформировал, что представитель королевства, отвечающий за безопасность футбольных фанатов во время чемпионата, был выдворен из России в рамках ответных мер за высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на завление Джонсона отметила, что любые подобные параллели "неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства."

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на отговорки его советников, в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с очередным избранием президентом России.