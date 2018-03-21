В одном из люков Киева нашли обгорелое тело мужчины, который там и жил
В Киеве на улице Саперно-Слободской в люке нашли тело мужчины.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
"Только что спасатели КАРС, совместно с правоохранителями получили бездыханное и обгоревшее тело мужчины из канализационного люка. Похоже, что человек жил в этом люке. Причины смерти устанавливаются. Предварительно, без признаков насильственной смерти. На данный момент, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы," - говориться в сообщении.
Фото: facebook.com/KyivOperativ/
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