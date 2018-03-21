Украинка Майя Рудь, которая на протяжении 15 лет проживает и работает в Португалии, поразила судей выступлением на талант-шоу в Португалии.

Судьи Got Talent Portugal 2018 были приятно удивлены вокальными данными женщины.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале телевизионного проекта.

По словам женщины, она уже долгое время живет за границей и сама воспитывает двух дочерей. При этом 45-летняя украинка решила рассказать на талант-шоу свою историю жизни и показать свое увлечение – пение.

Португальские судьи были поражены оперным пением Майи.

"В вашем пении чрезвычайная искренность", – отметил музыкальный критик Мануэль Моура дус Сантос после выступления украинки.

Судьи отдали Майе Рудь три голоса за ее талант. Отметим, что украинка прошла отбор в проект Got Talent Portugal и будет в дальнейшем бороться за победу в талант-шоу в прямых эфирах.

Ранее "Страна" информировала, что украинец Alekseev представит Беларусь на Евровидении 2018 в Португалии.

Еще представляем песню, с которой Mеlovin победил в Нацотборе и едет в Португалию на Евровидение - 2018.