Появилось видео, как с Байконура мощно стартовал Союз с космонавтами на борту
С космодрома Байконур (Казахстан) успешно запущена ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" на борту.
Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
В 19:46 по Киеву от нее успешно отделилась первая ступень. Спустя три минуты отделилась и вторая ступень. Отделение третьей ступени произошло в 20:53. Сообщается, что корабль с новым экипажем МКС, стыковка со станцией ожидается через два дня
К Международной космической станции летит новый экипаж в составе Олега Артемьева, Эндрю Фойстела (NASA) и Ричарда Арнольда (NASA).
Перед запуском ракеты экипаж слушал музыку, говорилось в Twitter "Роскосмоса": "Музыка, которая играет в корабле перед стартом, помогает экипажу корабля сохранить хорошее настроение перед запуском. Все треки были отобраны исключительно членами экипажа".
До того как корабль состыкуется с Международной космической станцией, пройдет двое суток: стыковка запланирована на 22:41 мск 23 марта, говорится в сообщении госкорпорации.
28 февраля с МКС вернулись космонавт Александр Мисуркин, астронавты Марк Манде Хай и Джо Акаба. Они провели на станции 168 суток.
Видео: youtube.com/Новости телеканала Царьград
Как сообщала "Страна", Украина предложила построить космодром в Австралии. "Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования", - сказал посол Украины в Австралии Николай Кулинич.
Отметим, что Трамп намерен готовить США к боевым действиям в космосе.