С космодрома Байконур (Казахстан) успешно запущена ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" на борту.

Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

В 19:46 по Киеву от нее успешно отделилась первая ступень. Спустя три минуты отделилась и вторая ступень. Отделение третьей ступени произошло в 20:53. Сообщается, что корабль с новым экипажем МКС, стыковка со станцией ожидается через два дня

К Международной космической станции летит новый экипаж в составе Олега Артемьева, Эндрю Фойстела (NASA) и Ричарда Арнольда (NASA).

Перед запуском ракеты экипаж слушал музыку, говорилось в Twitter "Роскосмоса": "Музыка, которая играет в корабле перед стартом, помогает экипажу корабля сохранить хорошее настроение перед запуском. Все треки были отобраны исключительно членами экипажа".

До того как корабль состыкуется с Международной космической станцией, пройдет двое суток: стыковка запланирована на 22:41 мск 23 марта, говорится в сообщении госкорпорации.

28 февраля с МКС вернулись космонавт Александр Мисуркин, астронавты Марк Манде Хай и Джо Акаба. Они провели на станции 168 суток.

Видео: youtube.com/Новости телеканала Царьград

Как сообщала "Страна", Украина предложила построить космодром в Австралии. "Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования", - сказал посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Отметим, что Трамп намерен готовить США к боевым действиям в космосе.