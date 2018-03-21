Следователи управления Нацполиции в Николаевской области внесли в Единый реестр досудебных расследований дополнительную квалификацию в деле о гибели Владислава Волошина - доведение до самоубийства.

Об этом информирует пресс-служба полиции Николаевской области.

"Следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области внесли в ЕРДР дополнительную квалификацию в деле о гибели Владислава Волошина по ст. 120 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства", чтобы тщательно проверить все вероятные причины, которые привели к трагедии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие изучает все версии, и в результате следственных действий на основании экспертиз подтвердит или опровергнет каждую из них. Всего у правохранителей, не считая этой, пять версий о гибели и.о. директора "Николаевского международного аэропорта".

Как сообщалось, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин.