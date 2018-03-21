Telegram Messenger направил жалобу на решение Мещанского суда Москвы в Европейский суд по правам человека, - пишут "Ведомости".

В жалобе сказано, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека.

Кроме того, юристы Telegram уверены, что российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни:

СБ требовала неограниченного по времени доступа к конфиденциальной переписке шести возможных пользователей Telegram, не предоставив судебных актов, разрешающих доступ, и не установив гарантий безопасности передаваемой информации, критически важной для обеспечения безопасности переписки всех пользователей сервиса.

Кроме того, команда Павла Дурова доказывает, что национальные суды фактически возложили на себя функции обвинения. Дело затрагивало не только интересы компании, но и права миллионов пользователей сервиса:

Дело, затрагивающее интересы 100 млн человек, в отношении иностранной компании с капитализацией свыше $1 млрд мировой судья рассмотрела единолично – в отсутствие защитника, представителя ФСБ и гособвинителя.

Помимо самой компании в Европейский суд направятся жалобы журналистов Олега Кашина и Александра Плющева, чей иск к ФСБ Мещанский суд отказался рассматривать.

И, наконец, в Верховном суде России будет рассматриваться иск 35 российских пользователей, просящих признать незаконными действия ФСБ, которая настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Как сообщала "Страна", появился список стран, где Telegram заблокирован или частично недоступен.

Мы писали, что Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.

Ранее Telegram запустил еще одну секретную предпродажу своей криптовалюты.