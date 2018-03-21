Германия в среду выслала в Грузию более 50 грузинских граждан, нарушивших условия безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, сообщает грузинская телекомпания "Имеди".

По информации телекомпании, 52 гражданина Грузии были отправлены в Тбилиси специальным авиарейсом. В "Имеди" добавили, что в апреле из Германии может быть депортирована еще одна группа граждан Грузии.

Ранее, 21 февраля, в рамках реадмиссии из Германии в Грузию по тем же причинам были высланы 65 грузинских граждан.

Между тем, на прошлой неделе 15 граждан Грузии в рамках реадмиссии были депортированы из Австрии.

Как сообщала "Страна", в августе из Украины депортировали 1,5 тысячи человек.

Ранее мы писали, что глухую украинку депортировали из Израиля после допроса, который она не услышала. Теперь она требует 200 тысяч.

Ранее стало известно, что Германия в ускоренном порядке депортирует обратно на Родину сотни граждан Грузии.